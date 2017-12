Kjempesuksess

Strandarane møtte opp i hopetal for å få med seg julegrantenning, nissetog og julemarknad.

Julemarknaden i Bankgata vert arrangert for første gong i år, og startsskotet gjekk laurdag ettermiddag etter julegrantenninga klokka fem.

Primus motor for prosjektet med julemarknaden og andre aktivitetar i Stranda sentrum er Art Studio Aknod ved Donka Uzonova-Petkova og Plamen Petkov, samt Stranda sentrumsforeining.

Nissetoget gjekk tradisjonen tru frå Rema til torget, og i år talde toget godt over to hundre små og store strandarar - noko Sunnmøringen har all grunn til å tru er ny rekord.

Mixkoret sang ved julegrantenninga, nissefar var på plass for å ta imot gåvelista frå ungane.

Julemarknaden fortset i dag søndag - og om du treng motivasjon for å kome i julestemning, så bla deg igjennom biletserien.

Sunnmøringen kjem sjølvsagt med meir om julemarknaden og innleiinga av adventen i torsdagsprenten.