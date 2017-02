- Vegen er livsnerven vår

Dei har vore samla til ein felles strategi, og ein av sakene dei vil kjempe for er at den smale og kronglete vegen mellom Lande og Viset, den såkalla Børdalslina, må utbetrast snarast.

Livsnerve for bygdene

- Vegen er sjølve livsnerven for bygdene langs Storfjorden, og standarden heldt langt i frå mål med tanke på den store og viktige trafikken som går der, meiner ordførfarane.

Det første steget ordførarane no vil ta, er å be om eit møte med Plannemnda for samferdselsutbygging i Møre og Romsdal, slik dei kan få presentert synet sitt på ein grundig måte.

Ut av dødvatnet

- Vi forventar at Plannemnda vil ta nødvendige grep for å få vegprosjektet ut av dødvatnet. For utviklinga innan industri, tursime og anna næringsliv er det avgjerande at Børdalslina kjem på plass. Dei siste åra har det blitt investert mykje i utbetringar mellom Stranda og Hellesylt, og det har kome ny ferjekai på Stranda og Gravaneset. Utbetringar av vegen til Hornindal står for tur. Tidlegare er det gjort store utbetringar gjennom bygging av Stordalstunnelen og Dyrkorntunnelen. Skal ein få full utnytting av desse store investeringane, er det heilt naudsynt at ein gjer noko med flaskehalsane på strekninga mellom Viset og Sjøholt, meiner ordførarane.

Ørskog må planleggje

Om ein ikkje får realisert heile strekninga i ein omgang, meiner dei at det vil vere ein god og realistisk plan å få gjort dette arbeidet stegvis. Men dette føreset at Ørskog kommune vurderer sin kommunedelplan på nytt. For kommunane Ørskog, Stordal, Norddal og Stranda er realisering av denne vegstrekninga så viktig at kommunane vil etablere eit eige aksjeselskap som skal arbeide for framdrift, finansiering og politisk prioritering av denne vegstrekninga.

Heng saman med E39

Ei realisering av Børdalslina heng også nøye saman med trasèvalet for E39. Skal ny E39 kunne fungere optimalt for heile området, må vegen gå over Ørskogfjellet (K2) og Børdalslina må koplast på ved Lande. Vi reagerer derfor svært sterkt på Oddbjørn Vatne sitt utspel om å legge E39 frå Stette til Vik i Vestnes. Det vil vere ei særdeles dårleg løysing. Og i dette synet har dei også ei klar støtte frå Skodje, som ser at ein trase mellom Stette og Vik vil kunne ha miljømessige svært negative konsekvensar, mellom anna øydelegge eit viktig regionalt friluftsområde rundt Svartløken.