Får forskingsmidlar til skinke

I desse dagar lanserer Gristad si nye spekeskinke, "Fjellbris", som har mindre salt enn tidlegare skinker. Det ligg eit omfattande arbeid bak den nye spekeskinka, som blir laga på Stranda. Strandaskinka har fått redusert saltinnhaldet med 200 tonn dei siste ti åra.

Fleire produkt

-Å redusere saltnivået i desse varegruppene krev nøye forsking for å gi oss nødvendig kunnskap om prosessar knytt til salting, modningstider og smak. Arbeidet vi er i gang med skal gi oss fleire produkt med redusert saltnivå i butikkane, og dermed bidra til betre folkehelse, seier Solveig Uglem, som er FoU- og Kvalitetssjef i Grilstad, i ei pressemelding.

Sunnare matpakke

Grilstad er med i utviklingsprosjektet «En sunnare matpakke». Fokus frå helsestyresmaktene på saltinntak har også auka medvitet hos forbrukarane om helse.

Strategi

-Reduksjon av saltnivå vil komme forbrukaren til gode gjennom to ulike strategiar frå Grilstad AS. Det kjem lanseringar av produkt med lågt saltinnhald, og ein vil oppleve ein gradvis reduksjon av saltnivå over tid for eksisterande produkt. I Norges mest åt spekeskinke Strandaskinke, er saltmengda gjennom de ti siste årene redusert i ein mengde tilsvarande 200 tonn salt.