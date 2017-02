Utlovar dusør

Fleire katter har vorte utsett for det som kan verke som etsande væske i Ringdalsåsen på Hellesylt, og to katter har måttet bøte med livet etter store skadar.

Mattilsynet på Stranda har vorte kontakta, og har sendt ein av kattene inn til Veterinærinstituttet i Oslo for analyse.

Dyrevernalliansen understrekar at dei ikkje veit om kattene har vorte utsett for etsande væske medvitent for å skade kattene, eller om dei uforvarande har vorte utsett for ho.

- Dette er uansett alvorleg. Om nokon har mishandla dyra med vilje, er det forferdeleg alvorleg. Anten må det etsande stoffet på ein eller anna måte ha ligge framme og ikkje vorte skikkeleg sikra, eller så har nokon med vilje mishandla kattene. Det er strenge reglar for oppbevaring av farleg stoff, seier jurist i Dyrevernalliansen Live Kleveland.

Ho oppmodar no publikum som veit noko i sak om å melde ifrå, anten til politiet eller til Dyrevernalliansen. Alle tips som kjem inn, vil bli vidareformidla til politiet.

- Du kan tipse anonymt. Det at det er alvorleg fare for både katter og ville dyr i området, gjer at vi må forsøke å komme til botn i kva som har skjedd, seier ho.