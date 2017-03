Med kjekjøt på menyen

Om du lurer på korleis ein skal lage til kjekjøt, så får du mange svar på det laurdag på Stranda ungdomsskule. Då arrangerer Stranda sau og geit matkurs, kor råvara er kjekjøt.

Kursleiar er kokk og bonde Jannicke Tafjord frå Eidsdal, som òg lokkar med smaksprøvar frå eiga gard.

- Eg har med meg kjekjøt-rull og kje tilberedt som and, fortel ho.

Kje tilberedt som and betyr at ho har tilberedt kjekjøtet tilsvarande som andeconfit - altså at kjøtet er tillaga i fett. Confitering er ein klassisk fransk metode for kjøt-tilbereding, og gir eit mørt og ikkje minst smakfullt kjøt.

- Det er for å vise at bogen, som ingen vil ha, går an å lage gode rettar av. Eg skal vise korleis ein kan bruke alle stykningsdelane på dyret, fortel ho.

Kjekjøt-rull er tilberedt på same måte som lammerull, med unntak av at han ikkje ligg i lake.

Godt kjøt

- Eg har drive med geit og kje sidan 1999, då eg starta å jobbe som kokk. Eg har jobba som kokk i seksten år både på Petrines gjestgiveri og på Hotel Union, fortel Tafjord.

Ho har mange godord å seie om kjekjøt som råvare.

- Det er ei veldig takksam råvare å jobbe med. Det du triggar med , får du igjen i smak. Det er enkelt å jobbe med, det er ikkje vanskelegare å jobbe med enn kylling. Å heilsteike eit lår er ikkje vanskeleg i det heile. Om ein skal tenke på matsvinnet, så bør ein iallefall bruke kjekjøtet, fortel Tafjord.

- Målet med kurset er sjølvsagt å få auka fokus på råvaren kjekjøt, og auke etterspørselen. Berre den siste tida har det kome mange oppskrifter på nettet med kjekjøt, og det er mange kokkar som snakkar varmt om råvara, seier Tafjord.

Løysinga på å få meir bruk av kjekjøt, er enkel seier Tafjord:

- Etterspør det i butikkane. Alle butikkane skal ha det i sortimentet, seier ho.

Eva Fjørstad i Stranda sau og geit fortel at det framleis er nokre ledige plasser igjen.

- Det er berre å melde seg på, smiler ho.