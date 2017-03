Reklamefilm for pizza

Filmen kjem på norske TV-skjermar i slutten av april i samband med lanseringa av ein ny type pizza.

Feit drone

Produksjonselskapet Pravda har fått oppdraget med å lage filmen, og dei har engasjert drone-selskapet Octocopterfilm for å ta dronebileta av fabrikken i Stranda. Nyleg stilte dei opp med ein feit drone som kunne løfte nokre titals-kilo.

-Dei scenene vi tek skal opne reklamefilmen, seier Bob Aas Carho og Simen Moe Mæhlum i Octovopterfilm.

Dyrt utstyr

Veret synte seg ikkje frå den beste sida, men litt småregn gjorde ikkje noko for den store dronen med filmkamera under. Det er av merket Red Epic Dragon, som blir mykje nytta til filmproduksjonar. For dei spesielt interesserte kan det filme i 6K, ei svært god oppløysing som ein lett kan arbeide vidare med. Heile stasen kosta meir enn ein halv million kroner.

Filma pizzafabrikk

Dei to filmfotografane arbeidde seriøst med innstillinga på kamera før den store fuglen av ei drone tok nokre svingar ut over fjorden for å filme pizzafabrikken frå sjøsida og frå lufta.