Kurlå er ein gamal husmannsplass som ligg ute på Åseneset, og som Storfjordens Venner har gjort eit stort arbeid for å restaurere. Åseneset ser du på hi side av Hellesylt sentrum, Kurlå er litt lenger innover neset.

Turen er merka som ein grøn tur - altså at han er egna for folk i sofapotetform (som meg) og oppover. Turen er ikkje egna for rullestolbrukarar eller trilletur med barnevogn.

For å kome deg dit, tek du mot Vollset når du køyrer ned til Hellesylt sentrum. Køyr til Hellesylt Stadion, og parker bilen der. Du treng ikkje uroe deg for å finne parkeringsplass - det er godt med plassar. Så tek du beina fatt og går oppover vegen forbi gravplassen, og der er skiltet til Åseneset. Skiltet til Åseneset er òg godt merka med Stikk ut-skiltet.

Det står på skiltet at turen innover tek ein halv time. Det er sånn høveleg rett - men ikkje bry deg om dette. Både på tur og på sjøen skal ein ta seg god tid - og dette er ein tur du bør nyte.

Frå Shellkaia - her må medlemmar av Sunnylven idrottslag hugse på å skrive seg inn i boka som heng på murkanten - er råsa tydeleg merka med raudmaling og skilt. Dette held seg heile turen. Råsa er godt merka, og i nokre bratteparti er det sett opp støtte om du treng noko å halde deg i oppover.

Når du kjem opp på Bergeplassen - sånn rundt rekna halvvegs - så må du sørge for å knipse eit bilete av Hellesylt sentrum. Då eg gjekk turen, var det i eit gnistrande solskin - og det er eit heilt fenomenalt utsiktspunkt.

Nokre våte parti er det på turen, men det ligg stokkar i råsa som du kan kome deg tørrskodd over. Om du har M77 (Forsvaret sine marsjstøvlar), som meg, så lyt du traske der du sjølv finn det for godt.

Frå Bergeplassen gjeng det stort sett nedover mot Åseneset, når du kjem dit har du fleire valmoglegheiter for å sjå deg rundt - det er skilta til både Åsenakken og Korsbrekka. Men igjen er Stikk ut-turen tydeleg markert. Det er eit kort stykke fram til Kurlå frå skiltet, og høveleg flatt. Når du kjem fram til Kurlå har du ei flott utsikt utover Sunnylvsfjorden. Ta deg ein rast og nyt.

Du må hugse på to ting: Både skriv deg inn i turboka som heng i postkassen, og å notere deg Stikk ut-koden så du får denne registrert anten i appen Morotur eller på nettet.

Mi turoppleving: Ti av ti. Dette er ein tur for både små og store, og om du er i dårleg form - så er dette ein flott tur å gje seg i kast med om du har lyst til å kome deg ut av sofaen.

Ei lita åtvaring til slutt: Du kan gjerne late vere å følge mitt døme på turklede i gnistrande solskin. Eg gjekk med ei tjukk skallbukse, ulltrøye, M77 med ullestar og ullsåle samt Nato-genser.

Du kjem deg heilt fint til Kurlå med joggesko, t-skjorte og kortbukser.... Til og med i regnvèr!