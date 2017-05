Kontrakten er signert

Dette melder Møre og Romsdal fylkeskommune si samferdsleavdeling i ei pressemelding fredag ettermiddag.

Frå 2019

Kontrakten for Sulesund/Hareid startar opp frå nyttår 2019, for Sykkylven/Magerholm startar opp frå nyttår 2020. Begge kontraktane gjeld fram til 31. desember 2030, og kontraktane har ein verdi på 2, 569 milliardar kroner.

- Vi ser fram til å gje trafikantane eit godt tilbod på ferjesambanda Hareld/sulesund og Sykkylven/Magerholm saman med Fjord1. Det er kort tid fram til kontraktsoppstart og vi gler oss til å sjå dei nye fartøya som skal trafikkere sambanda, seier samferdslesjef Arild Guglseth i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Kontrakten inneber ein omfattande reduksjon av utslepp av CO2, bruk av fossilt brennstoff og totalt sett lågare energibruk. Fem nye plugin elektriske ferjer med hybridiseringsgrad vert no bygd. Ein forventer ein reduksjon i CO2-utslepp med heile 89 prosent årleg - frå 18.000 tonn årleg i dag til 1.900 tonn årleg.

Fem fartøy

Kontrakten har eit vilkår om minst fem ferjer. Tre av fartøya skal ha ein kapasitet på 120 personbileiningar på Hareid/Sulesund-sambandet, medan to fartøy skal ha same personbilkapasitet på sambandet Sykkylven/Magerholm.

- I kontrakten ligg det òg at det skal vere 20 minutt-frekvensar for begge sambanda i kjernetida, universelt utforma fartøy og at reserveferja ikkje skal vere eldre enn ti år, fortel Fuglseth.