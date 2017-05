Grøn tur er som kjent av den lettaste typen - og denne turen er glimrande for heile familien. Han er òg ein god tur for rørslehemma, om du går turen heilt fram eller delar av vegen. Du kan trygt nytte både rullestol og barnevogn heile denne turen - som i all hovudsak går føre seg på ein grusveg.

Ansok er ein av dei gamle fjellgardane langs Storfjorden, og namnet Sakarias Ansok vil nok gi mange av våre lesarar dra kjensel på. Sakarias Ansok var gardbrukar og historikar, og skreiv mykje om dei gamle fjellgardane for både Sunnmøringen og Sunnmørsposten. Gardane på Ansok er òg spesielle med å ha eit variert artsmangfald på slåttemarka.

Å kome seg til Ansok er slett ikkje noko hokus pokus. Frå Stranda tek du ferja over til Liabygda, og køyrer rundt 200 meter forbi Ringset-tunellen. Då kjem du til ein nedlagt møbelfabrikk på di høgre side, kor du parkerer. Stor, fin parkeringsplass - godt og tydeleg merka med Stikk ut-skiltet. Så må du krysse vegen og gå opp den asfalterte vegen som igjen er godt merka med Stikk ut-skiltet.

Vegen går snart over til ein grusveg, men han er breid og fin - så det er ikkje noko problem. Han snor seg rundt vidare oppover - og det er fleire avstikkarar undervegs for dei som har lyst til å trø vidare. Eit skilt oppover til Ansoksætra er den første avstikkaren du kjem til - men for sjølve Stikk ut-turen er det berre å følge vegen.

Turen er relativt lang - fire kilometer ein veg. Det er litt kupert - nokre motbakkar her og der - men fullt ut overkommeleg for både små og store turgjengarar. Sånn rundt rekna halvvegs kjem du til eit flott utkikkspunkt, kor du lyt ta deg ein liten rast på benkane som står plassert ut - og nyte utsikta.

Ta meir enn gjerne nokre knips over Storfjorden bada i sol, slik eg gjorde. Eg prøvde å få has på ein hakkespett som sto og kakka i ein stolpe - men han ville ikkje vere med på noko fotosekvens. Eg planlegg å få has på han i neste runde....

Om du skulle råke til å ha gløymt vassflaska heime, så er det jo ei lukke at du går tur på Vestlandet - det er ikkje akkurat mangel på vatn rundt oss. Eg går aldri med vassflaske, men føretrekk å ta meg nokon dugande handfullar av friskt bekkevatn - som er i overflod langs denne turløypa. Kaffien i Liabygda er heilt framifrå, og eg mistenker at det har noko med vatnet å gjere. Den teorien vart styrka av bekkevatnet eg drakk langs denne turen!

Enden på turen er inne på gardstunet til Ansok. Her må du vise aktsemd for dyr som er ute på beite, og kva enn du gjer: Ver påpasseleg med å late at alle grindar du kjem over. Det er viktig.

Turen er over rundt hundre meter etter våningshuset til garden, kor det er sett opp ein benk og turkasse. Her kan du sitte og igjen sjå utover Storfjorden medan du sender ei vennleg tanke til Liabygda idrottslag, som traff blink med å plukke ut ein framifrå tur. Turopplevinga igjen ti av ti!

Hugs på å skrive deg i turboka, og å notere koden så du får registrert deg i appen eller på nettsida til Stikk ut. Og ta med deg boss heim!

Neste veke er det Flofjellsvegen i Sunnylven vi trør på.