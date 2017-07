Vil stenge cruiseskip ute

– Verdensarvfjordene er ein kjemperessurs for Norge, men da må vi ta vare på dei og sørge for at det ikkje heng røykskyer der på vindstille dagar og at fjordane blir reinare, seier klima- og miljøminister Vidar Helgesen til NRK.

Ifølge NRK har Helgesen har bede Sjøfartsdirektoratet utarbeide eit regelverk for skipstrafikken i verdensarvfjordene for å få ned utsleppa av nitrogenoksid og svovel og forby kloakktømming frå cruiseskipa.

Produsert før 2000

Ei kartlegging departementet har gjort viser at halvparten av cruiseskipa som siglar inn i norske fjordar er produsert før år 2000.

– Dei tilfredsstiller ikkje moderne miljøkrav, og dette vil bety at nokre reiarlag må bytte ut skipa dersom de skal sleppe inn i norske fjordar, seier Helgesen i intervjuet med NRK.

Direktoratet har fått frist til utgangen av neste år med å få på plass eit regelverk, og det betyr at det kan bli langt færre cruiseturistar i verdensarvfjordene sommaren 2019.

Geiranger og Sunnylvsfjorden

Regelverket skal omfatte Nærøyfjorden, Aurlandsfjorden, Geirangerfjorden, Synnulvsfjorden og inste del av Tafjorden som årleg trekker til segnvis av turistar. Helgesen meiner ifølge NRK at regjeringas forslag ikkje blir ein trussel for turistnæringa i desse områda.