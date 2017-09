Vil stenge ute cruiseskip

- For at reiarlaga skal ta investeringane med å skaffe best mogleg tilgjengeleg teknologi, må det vere ei sterk nok økonomisk interesse bak ei slik investering, skriv NHO i eit brev til Stranda kommune.

Eit slikt krav er å bli utestengd frå eit større område.

Klargjere

- Reiarlaga sjølve ber derfor om klare og føreseielege restriksjonar, som løner dei som faktisk tar investeringane, hevdar NHO og meiner skip som ikkje kan sigle til dei mest attraktive destinasjonane, blir mindre konkurransedyktig.

- Det vil på sikt bli færre av desse forureinande skipa i norske farvatn. Dette vil styrke vår profil og reiselivsnæringa i hele landet, hevdar NHO.

Konkurransevriding

Stranda spelar ei aktiv rolle for å få ned talet på forureinande skip i Geirangerfjorden, og seinast denne veka møtte ordføraren miljøvernministeren om saka. Stranda ønsker å få på plass krav som ikkje verkar konkurransevridande.

NHO skriv lite om konkurransesituasjonen i brevet til Stranda kommune, men oppmodar til at Hamneloven blir revidert, slik at destinasjonane får større moglegheit til å bestemme kva for eit omfang omfang cruiseverksemda skal ha.

- Vidare bør lova endres slik at det blir mogleg å nytte hamneavgifter til å utvikle infrastrukturen på land, skriv NHO.

Miljøbussar

- Det er viktig å finne miljøvennlege alternativ for alle bussane og tenderbåtene som cruiseanløpa medfører. Her vil det vere behov for eit offentleg engasjement for å få til slike tiltak.

Det er eit viktig mål for norsk reiseliv at næringa skal vere «berekraftig» og dette er også i tråd med Stortingsmelding 19 om reiseliv som blei lagt fram og behandla av eit samla Storting 30. mai i vår.

Riktig retning

Det føreslegne regelverket er eit viktig skritt i riktig retning, vi ønsker at eit strengare regelverk skal blir utarbeidd for hele det vestlandske fjordlandskapet slik Veikartet foreslår, og vi håper Stranda kommune vil støtte departementets forslag i denne retning.