Blir evakuert frå Veslemannen

NVE har heva faresignalet til raudt for dei som bur under det utsette området. Fredag morgon kjem NVE med ei oppdatering under ei pressebriefing kl. 08.00.

Mannen Framleis oransje farenivå Farta ved fjellpartiet Veslemannen i Romsdal auka vesentleg i går, og ein held oppe orange farenivå.

– Nedbøren de siste dagane har gitt økt bevegelse i den mest aktive delen av fjellpartiet Veslemannen. Bevegelsane var torsdag kveld kl. 22 over 42 mm/døgn, noko som tilseier raudt farenivå, seier Lars Harald Blikra, seksjonssjef i NVE på NVE sine nettsider.

Måndag 2. oktober blei det sett oransje farenivå, basert på at det var meldt mykje nedbør tysdag og onsdag.

Forsøk med vatning

Det har vore raudt farenivå for Veslemannen tre gonger tidlegare (2014, 2015, 2016), og fleire bustadhus og garder i faresona for utløp er blitt evakuert. Dette er ei stor belastning for bebuarane i området.

Bruke vann

– Etter at bebuarane som kan bli råka av eit eventuelt skred er evakuert, vil vi tilføre vann til Veslemannen i håp om å få betre effekt av nedbøren. Målet er å kunne utløyse hele eller deler av Veslemannen, slik at belastninga på bebuarane blir mindre i framtida, seier Blikra til NVE sine nettsider.

Det er knytt uvisse til om tilførsel av vann vil kunne bidra til å løyse ut eit skred frå Veslemannen. Forsøket er uansett verdifullt fordi NVE får meir kunnskap om fjellpartiet og responsen på vasstilførsel, melder NVE.