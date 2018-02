New Articles

I eit brev til kommunen datert den 9. februar spør Stranda Senterparti etter heider til kulturarbeidarar og unge talent i Stranda kommune.

– Kulturlivet er ein viktig del av alle samfunn, såleis også i Stranda. Mange menneske gjer ein stor og årelang innsats for å engasjere innbyggjarane våre og gjere fritida trivelegare for alle. Slike kulturarbeidarar må ikkje gløymast, og vi synest det er på tide at kulturprisen igjen kan delast ut, skriv dei i brevet.

Senterpartiet stiller òg spørsmål om talentpris.

– For nokre år sida vart det, i samband med Stranda Energi AS, delt ut ein talentpris til unge kulturutøvarar i Stranda kommune. Dette var etter mange si meining ein fin måte å heidre slike på, ikkje minst for å gje dei inspirasjon til vidare aktivitet. Kva kan kommunen gjere for at denne prisen igjen vert mogleg å dele ut? spør dei.