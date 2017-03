Strålande reprise

For eit par veker sidan vann dei førsteprisen for tredje divisjon under korpskonkurransen Nordvesten i Gomerhuset i Skodje.

Med ei kraft og ein vitalitet av det sjeldsynte framførte dei den eine slageren etter den andre for eit fullsett samfunnshus. Sunnylvingane har all grunn til å vere stolte av korpset sitt. Sjølvsagt vart dedt ståande applaus. Fleire gongar.

Motiverte musikantar

Når korpset har kome så langt skuldast det sjølvsagt dei motiverte musikantane, men også den inspirerande dirigenten Trond Otto Berg, som er eit syn for seg sjølv der han lever seg heilt inn i musikken. Det smittar over på korpset. Og innimellom framføringane både frå hovudkorpset og aspirantane var det kafé og loddsal.

18 korps deltok

Mellom låtane publikum fekk høyrer var Kiss-klassikaren «I was made for loving you» og den irske folkevisa «Danny Boy».

Og sjølvsagt «Sunnylvsmarsj», som har vore på repertoaret til korpset i nærare ti år.

Nordvesten er ein konkurranse for korps i Møre og Romsdal, og gjekk føre seg i Skodje førre helg. 18 korps deltok, i seks ulike klassar.

Sunnylven skulekorps vann i år brass-klassa i 3. divisjon, etter ein tredjeplass i fjor.

Godt nøgde

– Vi er veldig godt nøgde. Det er jo i praksis ein cupmeisterskap for korps i mange ulike klassar, seier dirigent Trond Otto Berg.

– Det har heilt klart skjedd ei nivåheving frå i fjor. Dei er ikkje mange, tretten stykkar på blåseinstrument og tre på slagverk, men alle saman gjer ein god innsats. Dei er unge og jobbar veldig, veldig godt, fortel Berg.

Han strekar under at den viktigaste jobben for korpset, er det som skjer innimellom konkurransane – på øvingane.

– Den viktigaste jobben blir gjort i vekene før konkurransen. Vi gjorde ein veldig god jobb på scena, og dommarane likte tydelegvis framføringa, seier Berg.

Seks aspirantar

Rekrutteringa til korpset går for tida veldig bra, kan dirigent Berg fortelje.

Skulekorpset hadde tidlegare i år eit prosjekt i samarbeid med Sunnylven skule, kor tredje og fjerde trinn fekk prøve seg som korpsmusikantar i musikktimane.

Prosjektet vart i sommar avslutta med ein samspelkonsert med korpset, noko som verka gunstig inn på rekrutteringa til korpset.

– Prosjektet resulterte i at vi no har seks nye aspirantar til korpset. Det er vi veldig glade for, seier Berg.

Aspirantane vil òg få høve til å vise seg fram under konserten fredag kveld.

Utesesongen startar no. Det er det full oppkøyring fram mot nasjonaldagen.

Sunnmøringen kjem attende med opptak frå konserten.