Kulturkveld om industrimiljø

I Velledalen var både stoppmøbelbedrifter og trevarefabrikkar. God tilgang på arbeidsplassar i åra etter krigen førte til at mange kom flyttande til. Søndag ettermiddag inviterer Velledalen sogelag og Veneforeininga for Møbelmuseet til ein kulturkveld for å bringe denne delen av historia til Velledalen fram i lyset.

Veteranar fortel

På kulturkvelden vil ei rekkje av veteranane fortelje frå den rike møbelhistoria og om det særmerkte miljøet som voks fram i dalen. Her var konkurranse på kniven, men først og fremst samhald og fellesskap. Ein flora av dramatiske og morosame historier lever framleis på folkemunne.

Credo Brass

I tillegg til lange dagar på fabrikken, var det dugnader for å byggje idrettsanlegg og til hjelp for dei som skulle byggje hus. Det vart også tevla skarpt i skisporet og i hoppbakken. I matpausen kunne medlemmene i skyttarlaget gjerne drive skytetrening gjennom fabrikkvindauga. Kulturkvelden byr på mat og kaffi, utlodding og musikk ved Credo Brass.