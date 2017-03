Held støttekonsert for søskenbarnet

Konserten finn stad på Gomerhuset på Skodje.

Benjamin Rekdal fortel at det er givande å kunne støtte søskenbarnet sitt gjennom musikken.

– Det er greitt å kunne ha noko å hjelpe til med, seier han.

Saknet etter læraren blei for stort

Vi stakk innom øvinga til gruppa Quadrifolium på onsdag denne veka. Då hadde dei fellesøving på Sykkylven kulturskule saman med musikklærar Askjell Molvær.

Molvær er tidlegare lærar ved Stranda kulturskule, og det er slik historia om Quadrifolium starta.

For då Molvær forlèt Stranda til fordel for Sykkylven for snart to år sidan, sakna Rekdal (17), Tove Havnen Hansen (15), Hedda Johanne Schreijer (12) og Sofie Berge Sæbø (15) musikklæraren sin så mykje at dei blei med han over fjellet.

– Eg prøvde å arrangere ut nokre songar til dei, slik at vi kunne prøve å spele saman. No har dei både enkelttimar og speler saman som ei gruppe, og det fungerer veldig bra. Vi fekk blod på tann, i alle fall eg, smiler Molvær.