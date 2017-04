Kombinerer friluftsliv og korps

Dette er fyrste gong prosjektet «Korps på friluftstur» arrangerast i Møre og Romsdal. Prosjektet går ut på at dei utvalde korpsa tar med seg instrumenta sine ut i turløypene og spreier musikalske opplevingar i nærmiljøet. Føremålet er å få folk med ut på tur, og skape positiv blest om dei lokale turstiane.

Totalt søkte 30 korps om å få vere med på prosjektet, og 15 blei plukka ut.

I nærområdet til Stranda er det Eidsdal Musikkorps, Sykkylven Janitsjar Orkester og Sykkylven Skulekorps som er plukka ut til å vere med i prosjektet.

Leiar for Eidsdal Musikkorps fortel at dei enda ikkje har fått spikra alle turane, men at dei begynner å få ein viss oversikt.

– Ein av dei blir i alle fall laurdau 12. mai. Det blir både veldig fint og ikkje minst artig å vere med på prosjektet, seier Torveig Klamdal som kan melde om spente musikantar.

– Vi gleder oss veldig, du kan tenke deg at musikarane blei i fyr og flamme då vi sa at vi var plukka ut til å delta, seier Klamdal.

Kriteria for å delta:

– Korpset må gå tre ulike turar i oppmerkte turløyper i løpet av prosjektperioden frå 1. april til 1. oktober.

– På kvar tur skal korpset framføre musikkinnslag i 2x15 minutt.

– For at oppdraget skal bli godkjent må korpset stille med minimum 80 prosent av medlemmane på kvar tur.

– Korpset må profilere turane i nærområdet, for å få med seg fleire på tur.

Korpsa som deltek blir oppfordra til å vere kreative både når det gjelder program og opplegg for turane, slik at det blir ein positiv hending i lokalsamfunna.

Bilde på Åndalsnes på korps festival, stevne, der ligger ute et bilde av at vi spille på 17. mai langt oppe i fjella. Åndalsnes korpsfestival.

Får 60.000 kroner

Når korpsa har gjennomført prosjektet mottar dei 60.000 kronar frå Gjensidigestiftelsen i Møre og Romsdal.

Desse pengane skal korpsa bruke på instrumentkjøp, kurs eller eit anna inspirasjonsseminar som bidrar til auka musikalsk kvalitet.