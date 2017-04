– Spennande med noko nytt

I Geiranger finns det heile tre kor: Jårangskoret, Gospelkoret og Barnekoret. Desse begynte å samarbeide rundt eit prosjekt ved nyttår, og søndag inviterer dei til ei spenstig førestilling på ungdomshuset Gildetun i bygda. Då skal dei framføre musikalen «Sound of Music».

– Det er vaksenkoret og ungdomskoret som er mest involvert, men så er også dei aller yngste litt med. Det er morosamt at vi får litt alderspenn på førestillinga. Den yngste koristen er seks år, medan ein annan er over 70. Det er også ein familie med, beståande av tre generasjonar, seier dirigent Gunnar Inge Eide som altså kan melde om eit opplegg for heile familien, både på scena og som publikum.

Gode skodespelarar

Til saman anslår han at rundt 35 koristar er med, og fleire av dei har også vist seg som skodespelartalent.

– Det er spennande å få gjere noko anna enn å berre stå rett opp og ned. Vi tek ikkje for oss absolutt heile musikalen, men ein stor del av den. Det blir drama og styr, seier Eide og fortel vidare at sjølvsagt er det koristane som har alle rollene.

– Ja, mange har altså vist seg som habile skodespelarar. Det visar seg at det er mange talent ute å går, både blant ungdommen og vaksne, seier han.

Satsar på fullt hus

Det er ikkje ofte dei trår til med slike prosjekt, men Eide kan melde at det har vore artig å gjere noko på tvers av kora, og at det er lærerikt for alle.

– No er vi spente på søndag, også håpar vi det kjem mykje folk. Dei brukar å vere flinke å stille opp, og det blir veldig flott musikk, seier han.