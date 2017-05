Storfilm til Pål Øie

Filmen heiter «Underground» og ideen kjem frå Luc Besson, skriv dei.

Besson er ein kjent fransk filmregissør, og er hovudeigar i filmselskapet EuropaCorp.

«Underground» er ein thriller som handlar om to detektivar som undersøker ei bølge av sakna personar i New York City. Leitinga tek dei under jorda, der dei oppdagar ein hemmelegheit som ikkje tole å sjå dagens lys.

Kjente skodespelarar

I hovudrollene er Peter Franzén, Carly Chaikin og Ben Kingsley, skriv Deadline Hollywood.

Kingsley vann ein Oscar for si rolle som Ghandi i filmen med same namn i 1982. Han er også kjent frå «Schindler’s Liste» (1993), «Lucky Number Slevin» (2006) og Iron Man 3 (2013) – for å nemne noko.

Franzén er frå Finland og har spelt i ei rekke filmar og TV-seriar. Han har blant anna hatt gjesteframsyningar i TV-seriar som «CSI: Miami», «True Blood» og har i dag rolla som Harald Hårfagre i serien «Vikings».

Chaikin var ein av dei faste skodespelarane i komiserien «Suburgatory», der ho spelte Dalia Royce. I dag har ho fast plass i ensemblet til dramaserien «Mr. Robot».

– Flatterande

Sunnmøringen skreiv om «Underground»-prosjektet i ein større artikkel om Øie i oktober i fjor.

«Villmark 2» på internasjonal turné I desse dagar blir skrekkfilmen vist i Sverige, Danmark, Finland og i USA.

Då fortalde regissøren frå Stranda at EuropaCorp hadde fatta interesse etter å ha sett «Villmark 2».

– Tidleg i mars i 2015 var vi i Paris og helste på Luc Besson under innspelinga av hans siste storfilm «Valerian», som blant anna har Rihanna i ein av rollene. Vi signerte ein avtale med dei i Paris på nyåret (i fjor), og i tida etter har vi jobba med eit manus til filmen. Målsetninga er at vi skal prøve å lage ein film, men i slike store prosjekt veit ein aldri kva resultatet blir. Men eg må seie at det var veldig flatterande å bli kontakta, og kjekt at dei vise interesse, sa Øie den gongen.

No er prosjektet altså stadfesta, og innspelinga begynner i august, melder Deadline Hollywood. Den vil gå føre seg i Brussel og Budapest.

Bransjebloggen skriv vidare at filmen vil bli selt til distribusjon i Cannes.

Førpremiere på Stranda Det var både god, og heilt skrekkeleg, stemning då «Villmark 2» hadde førpremiere i Storfjord kulturhus fredag kveld.

Øie har snart premiere i Asia Strandaren Pål Øie sin skrekkfilm "Villmark 2" har premiere i Asia i slutten av juli, på festivalen BIFAN 2016 i Sør-Korea.