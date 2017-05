Norske matskattar samla på nett

Det er Norges Bygdekvinnelag som har fått i stand oppskriftsdatabasen. Organisasjonen med sine i dag 450 lokallag har jobba for å fremje norsk mattradisjon i alle år.

Mat er kulturarv

– Norges Bygdekvinnelag har ei unik rolle som forvaltar av norsk matkultur. Vi ser på tradisjonsmat som ein viktig kulturarv som må takast vare på. Gjennom den nye nettstaden kan vi formidle kunnskapen ut til eit breitt publikum slik at fleire kan bruke norske mattradisjonar, fortel Ellen Krageberg, leiar i Norges Bygdekvinnelag.

– Mange nordmenn er interesserte i å lage mat. Ein del av oss er også fortrulege med å lage tradisjonelle norske matretter, men for å inspirere endå fleire tek vi derfor i bruk internett. Vi har gjort oppskriftene meir forklarande og utfyllande enn dei kanskje er i gamle kokebøker – og mogleg å lage i eit moderne kjøken, seier prosjektleiar Gunn Jorunn Sørum i Bygdekvinnelaget.

Bygdekvinner har samla oppskrifter

Bygdekvinner frå heile landet har kome med bidrag til nettstaden, som førebels samlar om lag 400 oppskrifter på tradisjonsretter frå alle kantar av Noreg. Ein fagkomite av bygdekvinner har plukka ut oppskriftene som får vere med i den digitale basen. Blant kriteria for utveljing er mellom anna at retten kan knytast til ein bestemt person eller stad i Noreg og vere brukt her i landet før 1960-talet.

Her er forrettar, middagar, dessertar og bakverk som har vore vanleg å ete før i tida, men som kanskje er i ferd med å gå i gløymeboka. Både klassiske retter og meir særeigne, lokale retter har fått plass i samlinga, i tillegg til døme på glutenfri tradisjonsmat.

Sidene inneheld også videoar med demonstrasjon av ulike retter og teknikkar, historier og faglege artiklar på ulike tema – frå konservering til historiske måltidstradisjonar. Sidene er bygde opp med eit geografisk utgangspunkt slik at ein blir kjent med kvar dei ulike rettene opphavleg kjem frå. Det er også mogleg å bruke ein søkjefunksjon dersom det er noko spesielt ein leitar etter.

– Nyttig verktøy

Lokal- og fylkeslag i organisasjonen har samla på oppskrifter og utgitt hefte og bøker om lokal og regional mat i mange tiår. I tillegg held bygdekvinnene stadig kurs og arrangement for å halde matkunnskapen i hevd i lokalmiljøa sine.

– Men vi ser også verdien av å samle kunnskap digitalt. Vi må bruke norsk tradisjonsmat dersom han skal utviklast og leve vidare. Nettstaden rettar seg derfor spesielt mot ungdom og unge vaksne, men vi trur norsktradisjonsmat.no vil bli eit nyttig verktøy for alle som vil prøve ut tradisjonelle retter og teknikkar og lære meir om norske mattradisjonar, seier Krageberg.

Bankgåve

Det er ei gåve på 1,749 millionar kroner frå Sparebankstiftelsen DNB som har gjort det økonomisk mogleg for Norges Bygdekvinnelag å utarbeide dei nye nettsidene.

– Vi gir mellom anna støtte til allmennyttige føremål i lokalsamfunnet. Kulturarv, som jo dette er, er ei av våre prioriterte område. Vi lét oss derfor begeistre av tanken på å samle norske matskattar på nett, seier gåverådgjevar Birthe Mørreaunet Selvaag i Sparebankstiftelsen DNB.

