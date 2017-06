Høyr Rådhusklokkene spele

«Den forlatte byen» blei spelt for første gong i Oslo Rådhus torsdag, 1. juni. Til og med 31. august er den fast innslag i klokketårnet klokka 11.00.

Du kan høyre vinnarsongen som klokkespel her (klikk på biletet):

Stor oppleving i Oslo

Ubeskriveleg

På heimesida til Veslefrikk-prisen, Musikkfaget.no , kan ein lese at ei mor blei rørt til tårar og at elevane ikkje trudde det var sant då dei fekk vite at songen deira kom til å bli spelt for halve hovudstaden på denne måten.

Ein av elevane, Elias, seier til nettstaden at berre det å tenke på dette er heilt ubeskriveleg.

– Songen er veldig fengjande Det seier klokkenist Line Marie Rueslåtten – som har gjort vinnarsongen til 6.– og 7.–klassingane ved Sunnylven skule klar for klokkespelet i Oslo Rådhus.

– God klang

– Eg trudde aldri at vesle Sunnylven med 500 innbyggarar kunne vinne noko så stort. Eg skal til Oslo minst to gangar å høyre på komposisjonen, seier han.

Eleven Hanne synest det var kjempespennande å høyre songen for første gong i klokketårnet.

– Det var skikkeleg spesielt at så mange klokke kunne spele songen vår og ha så mange forskjellige tonar. Det var skikkeleg god klang og det var berre heilt fantastisk, fortel ho til Musikkfaget.no.

Ønskt velkomen heim med overraskingsfest Med norske flagg, ballongar, heiarop, heimelaga plakatar – og ikkje minst sin eigen song – blei dei ferske vinnarane av Veslefrikkprisen 2017 ønskt velkomen heim til Sunnylven i kveld, laurdag.