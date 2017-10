Utset konsert med Eva Weel Skram

Artisten har fått stemmetrøbbel, og Storfjord kulturhus må dermed flytte konserten frå søndag 12. november til over nyttår. Ny dato er laurdag 17. februar. Det opplyser kulturhussjef Sigurd Drege.

Årsaka er at Eva Weel Skram har fått polypp på stemmebandet.

Ho har sendt ut ei helsing i forbindelse med konsertavlysingane:

Dei 2 siste åra har vore heilt fantastiske, med fulle konsertsalar landet rundt, festivalar, TV-program og ikkje minst – eg har fått gleda av å treffe tusenvis av nydelege publikum over heile landet!

Det har vore mykje jobbing – kvar veke har me spelt konsertar, jobba i studio, skrive låtar og møtt nye folk. Det har vore veldig gøy, men har òg tatt på. Her om dagen fekk eg beskjed om at eg har ein polypp på stemmebandet. Ikkje veldig dramatisk i seg sjølv og kanskje ikkje det verste i verda, men absolutt det verste i mi verd: for legen råda meg til å helst ikkje synge/snakke i tida framover. Det passar jo veldig dårleg når ein skal ut på lang turné!!! Konklusjonen er likevel at eg må gi stemma litt meir kvile enn planen var. Derfor må me flytte nokre av konsertane me skulle spele i haust til litt seinare. Ikkje alle, men nok til at stemma får tatt seg inn igjen frå konsert til konsert.

Eg er veldig lei for at det blir sånn enkelte stader, tru meg, dette tek eg ikkje lett på. Men eg håpar folk forstår, og at de framleis vil komme på konsert når me kjem tilbake til plassane det gjeld neste år!

Eva