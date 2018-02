Ottar Grepstad blir pensjonist

Kultur

Direktør i Nynorsk kultursentrum Ottar Grepstad har sagt opp stillinga si og blir pensjonist frå 1. november.

Styreleiar Lodve Solholm i Nynorsk kultursentrum informerte dei tilsette om oppseiinga på allmøte onsdag ettermiddag, før eit ekstra styremøte. I eit ordinært møte neste veke skal styret kartleggje prosessen med å finne etterfølgjaren.

– Eg kan kalenderen og ante at dette kunne kome, men skulle ønskje det ikkje kom alt no, seier styreleiar i Nynorsk kultursentrum Lodve Solholm i ei pressemelding.

– Ottar Grepstad har vore direktør i 19 år, og styret er svært glad for at han blei så lenge. Under leiinga hans er Nynorsk kultursentrum blitt ein nasjonal kulturinstitusjon av dei sjeldne, seier Solholm.

Som den første forelskinga

– Å få lov til å byggje opp noko, tilsetje dei ein vil samarbeide med og oppdage alt dei har å fare med, er som den første forelskinga, seier Grepstad i pressemeldinga.

– Den som sjølv får lov til å prøve og feile, gir andre same sjansen. Eg har så mykje å takke råd, styre og medarbeidarar for at eg ikkje anar korleis eg skal få gjort det, seier han.

Grepstad, som blir 65 år 1. oktober, blei tilsett som direktør i 1999 og var med det den første fast tilsette i Nynorsk kultursentrum. I valet mellom åremål og fast stilling den gongen valde han fast stilling og sa at han kom til å slutte brått.

– Det var mest ei påminning til meg sjølv om å styre unna det eg kallar repetisjonens spiral. Eg har vore redd for å bli verande for lenge, og i fleire år har eg arbeidd med å gjere meg til ein som Nynorsk kultursentrum klarer seg utan, seier Ottar Grepstad.

20 bøker og hundrevis av foredrag

I åra som direktør har Ottar Grepstad skrive eller redigert over 20 bøker og halde fleire hundre foredrag. Han var òg rådsmedlem i Norsk kulturråd frå 2005 til 2010 og styremedlem og seinare styreleiar i Språkrådet frå 2006 til 2015. Grepstad har heile tida leidd arbeidet i Nynorsk forum og har frå 2016 vore leiar i International network of language museums.

Stiftinga Nynorsk kultursentrum blei skipa i 1993 for å drive Ivar Aasen-tunet. Til hausten rundar stiftinga 25 år med 20 fast tilsette som driv tre museum, tre festivalar, eit digitalt leksikon og ni andre nettstader. Fleire store prosjekt er i arbeid, og budsjettet for 2018 er på 33,5 millionar. Nynorsk kultursentrum er utan langsiktig gjeld og hadde ved årsskiftet ein samla eigenkapital på fem millionar.

(©NPK)