Gratulerer med rassikring av fv. 60!

Det er 13 år sidan endeleg vedtak vart fatta i fylkestinget angåande byggesteg 1, og frå den tida har det gått slag i slag fram til no der vi kan opne det siste byggesteget.

FV 60 Røyr- Hellesylt er ei av dei mest rasutsette vegstrekningane i vår region og i landet. Kvart dag i alle år har folk måtte ferdast på den svært viktige fylkesvegen, med store rasfarer hengande over seg. Men no er det slutt, heldigvis. No kan all trafikk ferdast trygt og godt forbi dei rasutsette områda, gjennom nye og funksjonelle tunnellar, og med eit flott utsyn frå turistpunktet på Ljøen.

Det er mange som har arbeid aktivt med dette prosjektet, og eg vil nemne spesielt dei tidligare ordførarane Anne Lise Lunde og Inge Gjærde, som arbeidde med dei fyrste planane ikring prosjektet. Då var det kommuneplan og trasevalg som var fyrste steg og ein klarte i seinare periodar å få dei nødvendige reguleringsplanane igennom, samt løyvingsvedtaka i fylket.

Tek fram kniven under tunnelopninga Fylkesordførar Jon Aasen må byte ut saksa med kniv når han laurdag skal stå for den offisielle opninga i Ljøtunnelen, som er siste byggesteg i rassikringsprosjektet på fylkesveg 60.

Olav Solheim var også aktivt engasjert i arbeidet med realiseringa av dette prosjektet gjennom sitt medlemskap i samferdselsutvalget.

Seinare vart reguleringsplanane sett i gang, og i 2003 kom endelig prioriteringsvedtaket og løyvingane til fyrste byggesteget i samferdselsutvalget og fylkestinget.

Viktig var også Helge Søvik sitt arbeid i lokalavisa Sunnmøringen, der han i ei årrekke har sett fokus på den svært farlige vegstrekninga, utallige ras og vegstengningar som han og avisa på ein glimrande måte har sett fokus på.

Bygging av store vegprosjekt er ei skikkelig tolmodigheitsprøve, og det er i slike prosjekt viktig med solide aliansar i fylkestinget. Eg vil spesielt takke Olav Bratland og Jon Aasen som gjennom sitt fylkesordførararbeide har bidrege til dette, og ikkje skal eg gløyme det svært gode samarbeidet med spesielt Oddbjørn Vatne, Iver Nordseth, og no Kristin Sørheim og ulike samferdselsutval.

Gav Frank Sve ros for rassikring I kommunestyret torsdag gav ordførar Jan Ove Tryggestad (Sp) ros til Frank Sve (Frp) for å hatt ei avgjerande rolle i arbeidet med å få vedtatt for rassikringa mellom Røyr og Hellesylt.

Tusen takk også til fylkesadministrasjonen, Statens vegvesen og alle entreprenørar som har stått for bygginga av dette fantastisk flotte og viktige rassikringsprosjektet.

No er vegen realisert til stor glede for folk flest!

Gratulerer med dagen den 17.12.2016, *Dette blir litt av ei julegåve* :)

Frank Sve

Leiar, Plannemnda for samferdselsbygging, Møre og Romsdal Fylke