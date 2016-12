Helsing og takk ved opning av Ljøtunnelen

Ei vanleg melding frå NRK i Møre og Romsdal har vore: «Desse strekningane er det problem måndag morgon:Røyr - Hellesylt: Vegen er stengt på grunn av to små ras, som Vegvesenet meiner kan føre til større ras seinare. Det blir sett inn ferje på strekninga. Eidsdal - Geiranger: Stengt på grunn av ras. Ferje er sett inn som alternativ. Når veret er som no kan det gå ras når som helst. Me veit ikkje om det kjem ei rasferje, eller ikkje».

Slik er livet i mange bygder på Vestlandet, slik er livet i Storfjorden og i Sunnylvsfjorden. Folk har klora seg fast, bygd opp næringsverksemd, bygd seg hus, bygd offentlege institusjonar – alt for å oppretthalde levedyktige lokalsamfunn, for det er her dei vil bu, det er her dei vil forvalte og skape verdiane og dei vil at det skal vere ei framtid for seinare generasjonar.

Song ved opninga av Ljøtunnelen 17. desember 2016 Leiar for samferdselsutvalet i fylket skreiv song til opninga av Ljøtunnelen og fullføringa av rassikringa på fv. 60. Melodi: "Himmel på jord!" av Jan Vincent Johansen

Det er utruleg til livskraft i bygdene i Stranda kommune, Møre og Romsdal sin største næringsmiddelkommune, og det vert framleis satsa nytt og stort. Det er da det er viktig at samfunnet kan gje noko tilbake i form av midlar til sikrare vegar og betre framkommelegheit.

Fylkeskommunen ville aldri makta dette løftet utan at staten tok på seg ansvaret for ekstraordinær satsing på rassikring av vegane våre, både riksvegar og fylkesvegar. Møre og Romsdal har fått god utteljing, takka vere iherdig arbeid frå lokale og regionale politikarar som kjente problema på kroppen. Tidlegare ordførar og tidlegare leiar i samferdselsutvalet i fylket, Frank Sve, tidlegare leiar i samferdselsutvalet Oddbjørn Vatne og tidlegare fylkesordførar Olav Bratland og noverande fylkesordførar Jon Aasen har stått i spissen for å få pengar til dette prosjektet, og har lykkast. Og tidlegare ordførarar i Stranda, Inge Gjærde og Anne Lise Lunde, for å nemne nokre.

Men det har vore ein tverrpolitisk innsats i heile denne tida, og arbeidet fekk fortgang under samferdselsminister Liv Signe Navarsete frå rasfylket Sogn og Fjordane. Administrasjonen i fylkeskommunen har gjort ein stor innsats med iverksetjinga og oppfølginga av prosjektet, og så er det til slutt den operative flokken med dyktige fagfolk som har gjort arbeidet, og som er mest å takke i dag. Planar og budsjett har halde og vegen har vorte ein ferdaveg av høg klasse og med liten risiko. På vegne av fylkeskommunen gjev vi ein symbolsk blomster til prosjektleiar Arne Ola Stavseng, som har leia det fantastiske arbeidslaget den siste vegen. Gratulerer med dagen!

Kristin Sørheim, leiar i samferdselsutvalet i Møre og Romsdal