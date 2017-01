Ny samferdselløysing for Nordvestlandet

GODT NYTT ÅR TIL ALLE DEI 200.000 MENNESKA I DET NYE NORDVESTLANDET

Eg ser at Sunnørsposten nr. 1 - 2017 skriv om at folk frå Sykkylven som kom til Vigra frå chartertur måtte vente over natta på nordsida av Storfjorden, for siste ferje gikk frå Magerholm til Ørsneset kl. 17.00. Det slepp dei om eit par år når den nye privatfinansierte tunellen mellom Ålesund/Vigra og søre Sunnmøre er bygt.

Frå Vigra/Ålesund er det då 20 minutts biltur til Garneskrysset i Ulstein, og derfrå er det ein 80 minutts biltur til Sykkylven via Volda/Hellesylt. Dei nye tunellane frå Vigra/Ålesund til Garneskrysset og den frå Hidsneset til Sande/Vanylven kan byggast umiddelbart etter fylkeskommuna har gitt byggeløyve til bompengeselskapa på søre Sunnmøre for bygging av fastlandssambanda på FV61 (dermed er også FV60 landfast med Ålesund/Vigra og landfast med heile Volda/Ørsta/Ulstein/Hareid/Herøy/Sande/Vanylven også).

Så snart Samferdseldepartementet bestemmer at E39 som ligger på Grodås, skal byggast gjennom Hornindal til Stranda den einaste fjordkryssinga av E39 skal byggast frå Stranda til Stordalsområdet med ny tofelts flat veg dei 4 milene til Åndalsnes. Då vil staten vil spare seg enorme milliardsummar med å velje traseen for E39 til Trondheim om Åndalsnes/Dombås, hugs at Statens Vegvesen seier at traseen Volda-Hareid-Sulesund på 22 km kjem på 102 milliardar kroner. Vidare via Midøya og Aukra er der 370 igjen til Trondheim, beløpet blir større enn 100% av heile statsbudsjettet det er fantastisk at nokon arbeider med å få vegen til Trondheim vest i havet via øyane der ute i fult alvor.

Beste helsing

Pål Vedeld Djupvik, Leikong i indre Herøy