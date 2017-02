- Ver engasjert

På eit slags vis vart det lærdom utav det, noko som gjorde meg til avislesar i god tid før skulestart. I den todelte skulen var det ikkje noko problem å hoppe over ABC-boka og rett over til Ola-Ola Heia. Det er ikkje så rart at eg vart glad i aviser, og at eg enno er det.

Viktigaste kunnskapen

Å lære å lese er kanskje den viktigaste kunnskapen du kan få som barn. Deretter avgjer du sjølv korleis du vil bruke denne døropnaren. Alt som er skrive på eit språk du forstår ligg ope for deg. Frå Babylon til det siste i falske nyhende, frå Gilgamesh til rekordoppmøtet ved innsetjinga av Trump.

I Noreg har vi historisk hatt regjeringar og Storting som gjennom støtteordningar har lagt til rette for alle slags media, ikkje minst dei trykte. Avisfloraen har hatt ei unik spreiing som følgje av dette.

Det næraste

For mange vil alltid det næraste vere nærast. Lokalavisa er dei nære nyhenda, annonseorganet og debattarenaen du har nærast deg. Som innfødd eller innflyttar bør det falle naturleg å nytte seg av denne. Ho er kanskje lita, provinsiell, usakleg, full av dumme bilete, lesarbrev og alt anna du måtte irritere deg over. Men lokalavisa er i alle fall ikkje avisa for falske nyhende.

I dag slit avisene diverre i motbakke med reduserte annonseinntekter, dårlegare støtteordningar frå regjeringa og færre abonnentar, ein vond spiral. Mange er gjennom sterke reduksjonar på personalsida. Dette går særleg utover eigenprodusert stoff. Til saman tek dette ei svært uheldig retning som må snuast.

Demokrati

Som lesar, deltakar i eit demokratisk samfunn også utanom vala, og av og til også skrivar, vil eg håpe at lokalavislesarane kjenner si besøkstid og sitt ansvar oppi dette. Vi forstår ikkje kva vi misser før vi misser lokalavisene. Det er beint fram ein prestasjon kva lokalstoff som vert laga av dei få bladfykane dei rår over.

«Gullalderen» til avisene er nok over. For meir enn ein mannsalder sidan vart dei til allemannseige og folkeopplysning. Dei vart lesne, dei vart brukt til isolasjon, innleggssolar, innpakning og kveikje, og endestasjonen for mange vart utedoen.

Abonnere

I nabofylket i sør var Gula Tidend vidt utbreidd, ei mellomstor avis må ein vel seie. På besøk hos ein barnerik huslyd, fall det difor naturleg for ei gamal kone å spørje: «Greie døkke døkke med Gulene døkke so he so store lyd?»

Lokalavisa er betre enn ingenting. Er det ein tanke å abonnere?

Furset, 17. februar 2017

Magnar Furset