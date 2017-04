Kjendiseri og bladfykeri

Så skulle det ikkje gå verre enn at Bladfyken vart avslørt som korrupt for eit fullsett kulturhus i helga. To gonger, til og med.

Eg er jo særs nøgd med det. Det må seiast. Bladstyraren har byrja å kalle meg «kjendis». Mitt kjendiseri er sterkt overdrive. Lat det vere sagt.

Men det er stas å bli lese. Alle bladfykar syns det – og dei som seier noko anna, dei lyg så det renn av dei.

Og du blir lese når du bladfykar i ei lokalavis – det skjønner du når Bygderane syng til deg under Grendakvelden 2016. Det var gildt, men skummelt. Spesielt når alle peika på meg.

Og apropos Sunnylven: Det er båtbygging på gong heime på Fjørstad. Vi har modellen klar, Bladfyken er påmeldt med MS Bladkokeriet – og eg ventar berre på fakturaen frå Hellesyltdagane-komiteen.

Svigermor mi skal filme, og kona skal gøyme seg til sekvensen er over. Det blir sommarens vakraste eventyr, garantert. Og du får sjå det i Sunnmøringen.

Men vi har som kjent fire bygdelag her i Stranda, og eg har ikkje tenkt å forfordele nokon av dei.

Så eg har så smått byrja formulere ein plan rundt den løypestrengen i Geiranger. Planen er å hekte seg fast, med hjelm og kamera, og suse ned. Med dokumentasjon på Sunnmøringen si nettside.

Den einaste utfordringa med det, er at eg er nordlending – og at all lyd då må igjennom sensur grunna banning. I staden for piping, ispedd eit par hyl, tenkte eg å legge på lydspor frå Morgenstemning av Grieg.

Det blir meir nasjonalromantisk enn sjølvaste syttande mai, det. Og kona skal vere lukkeleg uvitande, fram til ho ser videoen.

Spørsmålet er kva eg skal finne på i Liabygda. Eg kunne ha drukke meg full og stelt i stand spas – men ein edru Bladfyk er gale nok, og eg er medlem i IOGT. Så her må vi til ein viss grad vere edruelege, og eg tek viljug imot tips frå liabygarane.

Stranda får òg sin skjerv, for all del. Vi har eit fjell rett utanfor kjøkkenglaset heime, som heiter Heimste Blåhornet. Det fjellet skal eg opp på – så får det heller stå si prøve om eg ikkje kjem meg ned igjen.

Eg har sørga for nok tørrvarer heime på Fjørstad til at kona kan halde seg flytande til neste kommuneval. Så ho greier seg fint åleine, ho.

Men først er eg nøydd til å gå tur. Bladfyken har lova Sunnmøre Friluftsråd å gå alle Stikk Ut-turane som ikkje er raude eller svarte. Det var slik eg klarte å overtale Friluftsrådet til å gi oss turmåla så tidleg.

Nåko for nåko – det er eit språk Bladfyken skjønner.