"Populisme eller økonomisk ansvarlegheit i Sykkylven?"

Sidan eigedomsskatten vart innført i Sykkylven i 2015 har den vore heftig omdiskutert, både blant politikarar og innbyggjarar. For fleirtalskoalisjonen beståande av Ap, Sp, SV, V og KrF som styrar i Sykkylven var målet og lovnaden heile vegen å avskaffe denne etter vi kom ut av ROBEK.

Så kom smellen hausten 2016. 8,3 millionar mindre i året i inntekter grunna regjeringas nye inntektssystem og at ein ikkje slo seg saman med andre kommunar. Korleis skulle ein få budsjetta til å gå opp? Det går rykte om at kommunen er topptung – og at det er enkelt å kutte i administrasjon for å spare inn. Så enkelt er det diverre ikkje. I ein rapport frå Agenda Kaupang (2015) blir det påpeikt at «Sykkylven har en lav administrativ bemanning målt etter administrative stillingar pr. Innbygger». SSBs oversikt (2016) viser og at Sykkylven har låge frie inntekter per innbyggjar, faktisk heilt nede på 305.-plass av 429 med 51 909,- pr. innbyggjar, medan nabokommunen Stranda ligg på 209 plass med 57 677,- pr. innbyggjar. I tillegg viser KOSTRA-tala frå SSB at Sykkylven kommune brukar mindre pengar per innbyggjar på dei fleste områda i forhold til andre kommunar.

Det er ikkje vanskeleg å skjøne at folk har reagert, blitt irritert og kanskje fortvilt for innføringa av eigedomsskatten. For Arbeidarpartiet har dette vore krevjande, men vi meiner også at det er og har vore naudsynt i den situasjonen som kommunen er i, til tross for at vi er komen ut av ROBEK.

Kvifor treng vi pengane? Eigedomsskatten er viktig for utviklinga av kommunen. God økonomi ligg til grunn for all utvikling, og eigedomsskatten er ein viktig del av grunnlaget som blant anna vil gjere det mogleg å bygge ein ny sentrumsskule. Korleis Høgre og Framstegspartiet vil kunne finansiere sentrumsskule, badeland og fleirbrukshall til over ein halv milliard kroner er det enno ingen som veit svaret på. Ein kan ikkje komme med framlegg som vil føre til ein betydeleg meirkostnad – samtidig som ein kuttar i inntektsgrunnlaget til kommunen.

Det er veldig lett å kome med slike populistiske vedtak når ein sjølv ikkje treng å ta ansvar. Å i tillegg gjere eit slikt vedtak midt i eit budsjettår under behandling av rekneskapen, utan utgreiing av konsekvensar er også uheldig. Kven er det som skal ta kutta? Er det våre tilsette og dei gamle i eldreomsorga? Er det skuleelevane som treng ekstra tilrettelegging? Skal ein legge ned kommunale barnehagar, som også har vist seg å føre til auka kostnader? Eg opplever at vi har ein lite konstruktiv opposisjon, noko som er problematisk for Sykkylven. I tidlegare kuttforslag frå Høgre og Framstegspartiet har det blant anna vore snakk om å kutte i allereie sårbare område som vegvedlikehald og spesialundervisning, vaksenopplæring, heimetenestene (omsorgslønn), og eit større kutt på tvers av einingane, utan å seie kvar dette skal skje for å sleppe eigedomsskatten. Kostnadane over tid ved å neglisjere fleire av desse områda vil vere langt større – om ein skal sjå den heilhetlege samfunnsøkonomien i dette.

Det er openbart at det nærmar seg valkamp, både nasjonalt og lokalt. Likevel hadde eg forventa at Høgre og Framstegspartiet i større grad tok ansvar, i staden for å ta dei lettvinte løysingane. Særleg med tanke på at det var vi i fleirtalskoalisjonen som rydda opp etter økonomisk vanstyre frå H og Frp, der ein hadde rundt 18,5 millionar i meirforbruk på 4 år.

Vedtaket som blei gjort i kommunestyret 19. juni kan tvinge fram meir drastiske løysingar – og ein treng ikkje å vere utdanna økonom for å sjå at berre investeringa av sentrumsskulen vil kunne føre oss rett inn på ROBEK igjen utan eigedomsskatten.

Vi risikerer å hamne i eit evig etterslep i mange samanhengar om vi skal halde på slik. Det er ikkje eigedomsskatten som hindrar folk frå å flytte attende, til, eller bli buande – men stagnasjon og mangel på utvikling, noko Sykkylven no har vore på veg til å snu seg ifrå. I 2016 var det heile 365 kommunar av 428 kommunar som hadde eigedomsskatt, og kommunane henta inn over 12,3 milliardar kroner jf. SSB sine utrekningar. Dette har gjort at eigedomsskatten er ei viktig inntekt for kommunane.

Om Sykkylven skal snu trenden treng ein framtidsretta politikarar – som tør å satse på å bygge ein kommune med gode og trygge tenester til innbyggjarane!

Erik Kursetgjerde

Kommunestyrerepresentant, Sykkylven kommune (Ap)