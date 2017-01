Klabb og DAB

«Når vi hører regjeringen og FrPs argumentasjon i denne saken er det som å høre på DAB på landsbygda. Varierende signal og svært hakkete. Det er rett og slett mye klabb om DAB», sa Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartiets partileiar, i stortingsdebatten der Frp på Stortinget var meir skeptiske enn Frp i regjeringa. Men sløkking av distrikts- og riksdekkande sendingar på FM blei vedteke, og i går var Nordland det første fylket der det skjedde. Møre og Romsdal og Trøndelag sløkker snart, 8. februar.

Sunnylvsbygda i Stranda er mellom stadane på landsbygda der ein ser med stor uro på DAB-dekninga. Der har mange innbyggarar skrive under ei liste og sendt brev til NRK fordi dei ikkje får inn DAB i bilen og heller ikkje i heimen. «For Sunnylvsbygda er radio svært viktig i beredskapssamanheng. Ved eit eventuelt ras i Åkneset vil Sunnylvsbygda bli heilt isolert i lang tid. Bygda kan og i periodar bli isolert på grunn av snøskred», skriv dei. Kravet er at ein DAB-sendar for den øvste delen av bygda må vere på plass før FM stilnar om ein knapp månad.

NRK og kommersiell riksdekkande radio har nærast drive propaganda for Digital Audio Broadcast (DAB) heilt sidan NRK i 1995 kom med NRK Alltid Nyheter på DAB. Eit format som ingen andre land har valt å køyre på til fortrengsel for FM. Redaktøren i denne avisa er blant dei som var tidleg ute med å skaffe seg DAB-radioar, men så gjekk «heiagjengen» over til DAB+, og då kunne heller ikkje dei første digitale radioane ta inn dei nye signala.

Miljøomsynet skulle tilseie at ein let vere å tvinge folk til å kaste FM-radioar og første generasjon DAB-radioar. Sjølv om ein kan kjøpe adapter til FM-radioen, er det gjerne enklare å ha ein heilt ny radio. Fordelen med teknologiskiftet er openberr med tanke på dei som produserer, leverer og monterer DAB-radioar. Men slett ikkje like tydeleg for den jamne forbrukar som kan få utgifter på fleire tusen kroner til radioar i heimen og bilen.

Teknologiutviklinga går fort og det kan godt hende at samfunnet burde ha hoppa over heile DAB-teknikken og heller satsa på ei massiv utbygging for internettdekning over heile landet. Med stasjonært og mobilt internettsamband, som får stadig auka fart og kapasitet, kan det bli meir tenleg med nettradio. I staden for å få nokre titals DAB-kanalar av større eller mindre interesse, kan ein via internett velje i mange tusen kanalar.

To av tre bilar har enno ikkje DAB-radio. Bilistane kan dermed gå glipp av viktig trafikkinformasjon. Viss DAB-signala i det heile er tilgjengelege. Sidan Stortinget har vedteke å sløkke riksdekkande FM bør det snarast sikrast ei god DAB-dekning. Og vi forbrukarar bør raskt skaffe mottakarar, helst som både tek inn DAB og FM, der lokalradioar (nærradioar) framleis er å finne nokre år.