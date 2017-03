Pizza-eventyret held fram

Stranda har lange tradisjonar for industriproduksjon. Sjølv om det som starta med møbelgründaren Peter Iverson Langlo ligg så langt unna næringsmiddelindustri som ein kan kome, har tenkinga og strategien for korleis ein industri skal byggjast opp, blitt overført til nye område.

Møbel og tekoindustrien i Stranda er med gode unnatak blitt historie. I staden har det vakse fram ein levedyktig næringsmiddelindustri. Bransjen har omorganisert seg, og det er blitt større einingar. Men målet har vore å bli konkurransedyktig. Det ser dei ut til å lukkast med.

Dette hadde ikkje gått utan idealistiske og sunt patriotiske næringslivsfolk som ville skape noko godt for lokalsamfunnet. Dei har klart å overtyde industrileiinga langt borte ein stad om at det løner seg å satse i Stranda. Så har dei ved hjelp av sine kalkulatorar funne ut at det stemmer.

Vi skal ikkje gje oss ut på å peike på einskildpersonar som har fått pizzaen til å rulle denne vegen. Men det er neppe langt unna sanninga at ein lojal og flittig flokk av lokale arbeidarar har sin del av æra for industrikonsernet ser at denne investeringa løner seg.

Av og til blir vi skulda for berre å vere kritisk mot politikarar. Det skal vi framleis vere, om vi meiner det er rett. Men i denne saka bør både dagens og tidlegare regimer få dei blomane dei fortener. Dei har tora å vere langsiktige og lagt til rette eit industriområde på Svemorka som ein no haustar fruktene av. Der har dei fleste store verksemdene i Stranda etablert seg, og det er plass til fleire. Og til utvidingar.

Trass forvirring om kommunen har fått eller ikkje fått det han har krav på i samband med utbygginga på Svemorka, må ein akkurat no gle seg over at investeringane var rett. Så får ein rundt neste sving bli samde om kva utbyggjaren skal betale.