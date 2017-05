Der folket vil bu

Busetnad heng nøye saman med tilgangen på arbeid. Når ordføraren i Stranda ikkje uroar seg over raude tal for utviklinga av folketalet dei siste månadene, har han rett i det. Stranda har hatt ein svak vekst i sysselsettinga dei siste ti åra. Sjølvsagt skulle ein ønske ein enda sterkare vekst, men med den auka satsinga som skjer i næringsmiddelindustrien og turistindustrien i Stranda gir det håp for framtida.

Diverre er det stor skilnad på folketalsutviklinga i dei ulike bygdene i Stranda. Her som elles i samfunnet ser vi at det skjer ei sentralisering. Folk vil busetje seg nærare sentrum, for Stranda sin del gjeld det Sløgstad, der dei fleste butikkane og offentlege tenestene er. Geiranger og Liabygda blør. Samferdsle og tilrettelegging av arbeidsplassar vil vere viktige verkemiddel til å halde oppe folketalet i desse flotte bygdene. Men også eit sterkt kommunesenter med gode servicetilbod kan bidra til at ein ikkje lar seg lokke lenger vekk.

Fylkeskommunen har nyleg lagt fram ein samla kommunestatistikk for dei einskilde kommunane i Møre og Romsdal, delvis basert på SSB sine tal. Det er interessant lesnad. Han fortel om ei aldrande befolkning i Stranda og kommunane i Storfjord-området. Han fortel også at folketalet fyllast på av eit ikkje ubetydeleg tal av utlendingar. På sju år har dette talet nesten tredobla seg. Dei fleste av desse kjem frå Europa: Litauen, Polen og Tyskland. Denne tilflyttinga naudsynt for at hjula til industrien skal gå rundt. Utan arbeidsfolk ville nok dei som satsar på industriutbygging i tenke seg om fleire gongar.

Skilnadar i språk og kultur byr på store utfordringar, ikkje berre på dei einskilde arbeidsplass, men også i kultur- og idrettslivet. I nokre kommunar satsar ein medviten på at arbeidarane skal lære seg norsk på arbeidsplassen. Krav om fagbrev med dermed høgare løn kan vere ei gulrot som tvingar arbeidarar som i utgangspunktet er mindre motiverte til å lære seg norsk. Det kviler eit ansvar på oss alle å ta vare på dei som snakkar annleis, kler seg annleis eller har skikkar som verkar framande.

Men først og fremst må ein leggje til rette for arbeidsplassar, nye bustadar, ein god infrastruktur og framldeis ta vare på de gode mellommennesklege miljø som gjer at vi trivast.