Alle har vi eit fromt ønske om at krig og liding skal ta slutt. Diverre kan vi ikkje seie at verda er kome heilt dit. Heller ikkje i 2017 har vi vore fri frå konfliktar med store menneskelege lidingar. Syria, Afghanistan og ulike terroranslag med mange drepne er prov på det. Fred på jord kan synest langt borte.

Likevel går vi inn i ei høgtid der fred er hovudbodskapen frå kyrkjer og forsamlingar. I song og tale er denne bodskapen blitt framført i fleire tusen år, og har sitt opphav i barnet som vart fødd i ein stall i Betlehem. Utan nokon politisk maktbase talte Han som vaksen om tilgjeving, håp og gjorde godt for dei som leid. Trass i dette vart han dømt til å døy på dåtidas mest grufulle torturreiskap, slik også fleire uavhengige historiske kjelder fortel.

Når bodskapen om denne freden skapte ei folkerørsle som spreidde seg raskt i den dåverande verda, kan det ha samanheng med påstanden om at døden ikkje vart det siste for den «mirakelmannen» som kalla seg Messias, Guds son. Bodskapen snudde menneske og påverka heile samfunn. Frå vårt eige samfunn veit vi det endra skikkar vi i dag ikkje er særleg stolte over.

Då Nelson Mandela fekk Fredsprisen i 1993 var det ei anerkjenning av dei prinsippa han styrte Sør-Afrika etter. 27 år i fengsel i apartheidstaten hadde overtydd han om at hemn ikkje ville føre fram. Han lét seg inspirere av bodskapen: «Elsk fiendane dykkar, velsign dei som forbannar dykk, gjer vel mot dei som hatar dykk, og be for dei som mishandlar dykk og forfølgjer dykk».

Når julebodskapen blir forkynt i ulike valørar denne jula, kan det bli meir enn eit fromt ønske. Forstått rett kan det vere med å endre eit liv, ein familie og eit samfunn. Det er difor all grunn til å ønske kvarandre God Jul.