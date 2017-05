Sjøkrepslag

Det er ikkje berre haustfangsten av ferskvasskreps som fortener eit eige «krepselag». Faktisk er kvar dag du går forbi ein fiskedisk eller ein båt på brygga med levande sjøkreps, ein perfekt dag for eit sjøkrepselag!

Sjøkrepsen blir mykje større enn ferskvasskrepsen. Det hender sjøkrepsen kan ha ei vekt på rundt 500 gram, sjølv om snittet ligg på 200–250 gram. I klørne er det òg ein del kjøtt, men dei er best å ete kokte og med skaldyrgaffel som pirkeverktøy. Halane derimot smakar aller best etter ei rask pannesteiking. Med rikeleg med smør og kvitløk får dei den perfekte aromaen.

Sjøkreps er ganske kostbart, så vil ein ete seg mett utan å bli ruinert, er det både lurt og godt med saus og anna mettande tilbehøyr. Pasta og fløytesaus, til dømes.

Fløytesaus laga av blåskjelkraft, kvitvin og sitron passar til alt frå havet. I dag la eg til ein liten «chilispice» som ein vri, fordi det er herleg å sveitte litt i panna når ein et i sola.

Denne retten lar seg sjølvsagt fint lage med linguine frå butikken, men det er liksom noko heilt spesielt med heimelaga pasta. Å lage pasta er nesten som å sjå inn i eit bål. Det er utruleg fascinerande å sjå korleis linguinen blir til – med utgangspunkt i ein klump egg og mjøl, litt handarbeid og ei rimeleg pastamaskin.

Ramsløken er i sesong ein månads tid no. Både løken, stilkane, blada og blomstrane har sine bruskområde. Den beste metoden eg har funne for å ta vare på smak og farge hos ramsløken, er å lage ei olje/puré på han. Miksar du berre masse olje og ramsløk, kjem det til å surne etter kvart, og alt må kasserast. Viss du derimot varmebehandlar den same pureen og legg han på reine glas, er han haldbar heilt fram til den neste ramsløksesongen.

Sjøkreps med pasta og fløytesaus (4 personar)

8 levande sjøkreps

2 ss olje

2 ss smør

2 fedd kvitløk

salt og pepar

Linguine:

300 g kveitemjøl

200 g durumkveite (kan kjøpast i vanleg butikk)

1 egg

4 eggeplomme

2 ss olivenolje

1,5 ts. salt

100 g vatn

Spicy blåskjelsaus:

1 kilo blåskjel

2 sjalottløk

1/2 kvitløk

1 medium sterk chili

15 g ingefærrot

3 dl kvitvin

1 ts. sukker

1 ss sitronsaft

fløyte

Ramsløkolje:

300 g ramsløk

5 dl solsikkeolje

1 ts. salt

Framgangsmåte

Linguine: Ha mjølet i ein miksebolle/foodprosessor. Hell over egg, vatn og olje. Køyr godt saman til ein veldig fast deig. Tøm deigen ut, elt saman for hand, pakk i plastfilm og la kvile i 30 minutt. Kjevle deigen ut med tjukkleik 3 og rull gjennom linguinesporet på maskina.

Kok opp vatn og salt, slepp pastaen oppi. La han koke i 2 minutt, hell han så i eit dørslag. Ha nokre stripar olivenolje over, og vend han raskt slik at den ikkje kladdar seg. Snurr linguinen rundt ein pinsett til det blir ein snurr og legg hani ei varm skål. Skum opp blåskjelsausen med ein stavmiksar og hell eit par gode auser over.

Blåskjelsaus: Skyl og reins blåskjela. Set over ein kjele med smør, hakka sjalottløk, chili, ingefær og kvitløk. Fres dette saman utan at det får farge. Ha på blåskjela og heitvinen og kok i 3–4 minutt, til blåskjela opnar seg og slepper den gode krafta.

Sil krafta over i ein kjele, og kok han ned til det halve med fløyten. Smak til med salt, pepar og sitronsaft. Miks godt saman, og hell sausen over pastaen. Legg nokre skeier ramsløkolje som smaksrike og dekorative striper rundt.

Ramsløkolje: Skyl ramsløken godt og la han renne av seg. Stapp han ned i eit blenderglas, hell salt og olje over. Miks dette saman til ei fin suppe. Det kan vere lurt å sleppe ramsløken du ikkje får plass til først, oppi etter kvart – framfor å stappe alt til ein hard ball i glasset. Hell dette i ein kjele og kok det på moderat varme i 5 minutt mens du rører roleg i kjelen. Hell olja på reine glas mens ho er kokande varm. Skru på lokk og set glaset på benken til det er romtemperert, deretter skal det lagrast kjølig.

Sjøkrepshalar: Halen skil du frå hovudet ved å vri. Tre ein trepinne gjennom halen slik at han held seg rett og dypp han 15–20 sekund i kokande vatn. Løft han rett over i iskaldt vatn. No slepper halekjøttet skalet lett når dei blir reinsa omtrent som ei reke. Halen steikjer du i panne med solsikkeolje til han får fin farge på oversida. Avslutt steikinga med nok smør og nokre knuste kvitløksfedd med skal. Halen skal vere medium/rå inni. Hell eit par skeier steikjesjy på krepsehalen når han ligg på tallerkenen.