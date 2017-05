Salet av laks stupar

– Dette er ei svært urovekkjande utvikling som på kort sikt først og fremst er knytta til prisveksten. Det seier marknadssjef for laks i Noregs sjømatråd, Bjørn-Erik Stabel, til Fiskeribladet.

Sterk prisauke

Det er selt 61 prosent mindre fisk til no i år, samanlikna med første kvartal i fjor. Samtidig auka volumet av fryst laks med 17 prosent. Volumveksten i fryst laks er på ingen måte nok til å vege opp for fallet i fersk, totalt gjekk salet av laks i norske daglegvarebutikkar ned heile 26 prosent i første kvartal samanlikna med same periode i for. Snittprisen for fersk laks gjekk i perioden opp frå 105 til 168 kroner/kg.

Fersk laks dyr

Ifølgje Stabel førte innføringa av pre-pakka produkt i 2012 til ein sterk vekst i laksekonsumet i Noreg.

– Det seljast nesten dobbelt så mykje fryst laks som fersk laks i norske butikkar. Det betyr at konsumentane ønskjer å ete laks, men at dei ikkje tykkjer den ferske laksen gir tilstrekkeleg meirverdi for pengane i forhold til den langt lågare prisa fryste laksen, seier Stabel.

Noreg er det landet i verda med høgast laksekonsum per innbyggjar, med rundt åtte kilo i året. Store europeiske konsumland som Tyskland og Frankrike ligg på rundt to kg.