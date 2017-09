Jubilerer for fyr

Jubileet skal feirast med eit variert familieprogram utover ettermiddagen laurdag, mellom anna gratiskonsert med visesongaren Ola Bremnes, Tore Bruvoll og Runde blandakor. Det blir òg historieforteljing ved Guri Aasen og Harald Runde og utdrag frå Rundaspelet.

Har du fyr

På konsertprogrammet står mellom anna Ola Bremnes-songen "Har du fyr", som hyllar fyra og den viktige funksjonen dei har for folk som ferdast på havet.

– Fyrstasjonen på Runde er ein av dei eldste i landet og har ei lang og tidvis dramatisk historie. Samtidig er fyrstasjonen i dag godt besøkt og er tilgjengeleg for folk flest som sjølvbeteningshytte for Ålesund og Sunnmøre Turistforening. Da seier det seg sjølv at vi må slå på stortromma og invitere til ei storstilt markering, seier regiondirektør Harald Tronstad i Kystverket Midt-Noreg.

Første nord for Stad

Fyret på Runde var i 1767 det sjette fyret i Noreg og det første nord for Stad. Den freda fyrstasjonen vart heilautomatisert i 2002 og har etter den tid vorte renovert og sett i stand til det runde åremålet.