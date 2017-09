Vinterturisme på Hoven

Etter opninga av Loen Skylift 20. mai i år, har 72.000 personar allereie besøkt Hoven. Men trass i at den store turistsesongen går mot slutten, skal ikkje aktiviteten stilne heilt når vinteren kjem, seier Richard Grov til avisa Fjordingen.

Guida turar

Toppturar med randonee og guida turar med Loen Skylift som utgangspunkt, er noko av det dei vil leggje til rette for i vintersesongen.

– Det vil òg bli utleige av truger til å gå i fjellet med og vi vil leggje til rette for aking med kjelke, seier Grov og legg til at det er gode høve for langrennsløyper innover i fjellet, der det er gode og stabile snøforhold.