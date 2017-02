Økokrim har starta etterforsking av Tine og Tetra Pak

– Vi blei varsla av Tine, og representantar for selskapet møtte opp hos oss på onsdag. Eg kan bekrefte at vi har opna etterforsking som følgje av denne meldinga, seier statsadvokat Helene Bærug Hansen i Økokrim til NTB.

Ho ønskjer ikkje seie når dette gjekk frå ei undersøkingssak til etterforsking. Det var Dagens Næringsliv som først omtalte leverandørforholda førre veke, og som førte til at Økokrim ønskte å sjå nærmare på saka.

– Etterforskinga framover vil prøve å avkrefte eller bekrefte den mistanken som ligg føre. I samband med det vil avhøyr og innhenting av dokumentasjon bli viktig, seier Hansen.

Allereie fredag morgon møtte etterforskarar frå Økokrim opp i Tetra Paks kontor på Lysaker i Oslo, der dei sikra seg dokument. Statsadvokaten ønskjer ikkje å kommentere om nokon er sikta så langt i saka, heller ikkje kor mange personar Økokrim vil avhøyre i tida som kjem.

– Eg kan ikkje bekrefte at det er desse to personane vi ser på, seier Hansen med tilvising til Tines tidlegare innkjøpssjef og ein av toppseljarane i Tetra Pak som Dagens Næringsliv har omtalt.

– Mistanken gjeld moglege straffbare forhold i ein leverandørsituasjon, seier Hansen.

Totalt viser materialet Dagens Næringsliv har tilgang til, at Tetra Pak skal ha refundert rundt 580.000 kroner etter reiser over drygt fire år der seljaren deira har oppgitt at innkjøpssjefen hos Tine har vore med. Dei involverte nektar for at dei har gjort noko gale.

(©NPK)