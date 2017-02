Kaci Kullmann Five er død, 65 år gammal

Det opplyste Nobelkomiteen til NTB måndag morgon.

-Det er med stor sorg Den Norske Nobelkomité har fått meldinga om at Kaci Kullmann Five er gått bort, uttalar nestleiar Berit Reiss-Andersen og sekretær Olav Njølstad.

– Ho gjorde ein formidabel innsats og vil bli djupt sakna. Som leiar var ho engasjert, inkluderande og løysingsorientert, skriv Reiss-Andersen og Njølstad vidare.

Kaci Kullmann Five har vore medlem av Nobelkomiteen sidan 2003, og vart valt til leiar i 2015.

– Det er useieleg trist at ho no har måtta gi tapt for den sjukdommen som ramma henne igjen i fjor haust, og som gjorde at ho måtte melde avbod til fredsprisarrangementet i fjor, uttalar Reiss-Andersen og Njølstad.

Kaci Kullmann Five hadde ei rad verv innanfor det norske og svenske nobelsystemet. Nobelkomiteen skriv at Five kombinerte profesjonalitet med humor og menneskeleg varme.

– Med Kaci Kullmann Fives bortgang har komiteen mista ein klok og samlande leiar, ein kjær kollega og god venn. Våre tankar går i dag til ektemannen Carsten O. Five, deira barn og barnebarn, skriv Reiss-Andersen og Njølstad.

(©NPK)