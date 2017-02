Nedgang i bensinsalet i januar

I januar i år vart det til saman selt 622 millionar liter bensin og diesel. Det er 12 millionar liter mindre enn i januar 2016, viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det vart selt 83 millionar liter bensin (blyfri 98 oktan), 3 millionar liter mindre enn i januar i fjor. Det er ein tilbakegang som svarar til minus 3,5 prosent.

Salet av avgiftsbelagt diesel til personbilar gjekk likevel opp med 3,7 prosent. Totalt enda salet opp med 9 millionar liter til 252 millionar liter diesel.

Samtidig viser tal frå Bilimportørenes Landsforening at salet av dieselbilar minkar, mens salet av elbilar og hybridbilar går opp.

Berre i Oslo gjekk delen nyregistrerte dieselbilar ned frå 32,6 til 19,1 prosent frå i fjor til i år, for perioden 1. januar til 5. februar. Tendensen er den same for resten av landet.

