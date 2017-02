SV vil forby seismikkskyting

Det er spesielt i Nord-Noreg at motstanden mot bruk av seismikk er stor, spesielt blant fiskarar. SVs forslag vil då også gjelde kysten vest av Lofoten, Vesterålen og Troms og polhava og Møreblokkene, skriv Dagens Næringsliv. Desse områda vil i praksis bli stengde for oljeleiting.

– Vi foreslår at det i uopna område ikkje skal skje oljeleiting med seismikk. Det er i dag ingen grenser for kvar det kan skytast seismikk, og det får store konsekvensar for fiskarane. Seismikk skremmer fisk, kan skade fiskelarvar og kan blant anna skade sild, seier stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes i SV til avisa.

Seismiske undersøkingar til havs går føre seg ved å nytte luftkanonar til å sende lågfrekvente lydbølgjer ned i havbotnen for å søke etter førekomstar av olje og gass. Fiskarar er skeptiske til bruken og meiner det skremmer vekk fisken.

–Seismikken er ein av dei største truslane mot fiske. Den skremmer fisk i fleire kilometers radius, seier fiskar Svein Tobiassen, som er leiar av Bø Fiskarlag, til avisa.

Ei undersøking gjennomført av Havforskingsinstituttet i 2009 konkluderte med at seismikken påverka fiske etter sei, hyse, blåkveite og uer.

Regionsjef Geir Seljeseth i Norsk olje og gass seier at han er kjent med synspunkta til fiskarane på seismikk, men meiner at konklusjonane til forskarane ikkje er fullt så bastante.

