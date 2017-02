Silver-direktøren går av etter overtakinga

– Det var ikkje uventa. Det var eit ryddig møte med det nye styret i går kveld, seier Mikkel Berg i ein kommentar ifølgje Dagens Næringsliv.

Fredag kveld bestemte Finansdepartementet at pensjonsforsikringsselskapet skulle setjast under administrasjon. Bakgrunnen var at departementet nokre dagar tidlegare hadde avslått ein ny søknad om ytterlegare utsett frist for å oppfylle kapitalkrava for livsforsikringsføretak.

Leiaren av det nye styret er Sven Ivar Steen, partnar i advokatfirmaet Arntzen de Besche.

– I helga har vi jobba med å sikre informasjon og få oversikt, seier Steen til avisa.

Bortsett frå Berg fortset alle dei tilsette i Silver i sine jobbar. I meldinga takkar Steen Berg for eit godt samarbeid gjennom helga. Berg har vore ein frontfigur for selskapet sidan oppstarten i 2005.

Finansdepartementet presiserte fredag at vedtaket om offentleg administrasjon ikkje betyr at pengane forsvinn frå selskapet, men at dei skal fordelast på Silvers 20.000 kundar på ein rettferdig måte.

– Vi er sjokkert og forbanna. Statens vedtak om å sette Silver under administrasjon kastar rått og omsynslaust 20.000 pensjonskundar ut i stor og lang uvisse. Dette er eit stygt maktovergrep frå regjeringa, fastslo likevel aksjonærrepresentant Stig Grimsgaard Andersen etter at avgjerda om å sette selskapet under offentleg administrasjon vart kjent.

