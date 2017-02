Venstre-leiarar seier nei til Frp-samarbeid etter valet

Berre eitt av fylkeslaga anbefaler regjeringssamarbeid med Framstegspartiet, melder NRKetter å ha ringt til alle fylkesleiarane i Venstre. Sjølv ein samarbeidsavtale etter same modell som i dag, der Venstre står på utsida av regjeringa, men likevel har eit formalisert samarbeid, vender fleire av laga tommelen ned for.

Halvparten av fylkeslaga her vedtatt klare råd om samarbeidsval, og berre eitt av dei stiller seg positive til å samarbeide med ei regjering der Frp inngår. Temaet er så betent i Venstre, at fleire lag har problem med å anbefale sjølv ei blågrøn regjering utgått av Høgre, KrF og Venstre, fordi ei slik regjering mest sannsynleg vil vere avhengig av støtte Frp.

– No har vi hatt erfaring frå samarbeid med Frp i fire år, og har fått gjennomslag for mange saker som er viktige for Venstre. Men samtidig har det vore ein del omkostningar ved å ha ein slik samarbeidsavtale, fordi vi står så langt frå Frp i viktige spørsmål, seier Torunn Sandvand Agder Venstre.

