Ein konge for alle fyller år

I høve 80-årsdagen skriv John O. Egeland i Dagbladets hovudkommentar at kong Haralds valspråk er "Alt for Noreg", men at han like gjerne kunne valt "Noreg for alle".

I avisa trekkjer kommentatoren fram fleire trekk han meiner er sentrale ved jubilanten – botnsolid plikttruskap, stor arbeidskapasitet, ein god porsjon flegma og ikkje minst sjølvironi og humoristisk sans.

Harald Stanghelle meiner kongen er ein sjåande monark. Og tydelegast ser han dei som mest treng eit kongeleg skulderklapp, skriv han i Aftenposten. I sin kommentar trekkjer han fram tre ord for å beskrive kongen: Tillit. Fellesskap. Raustleik.

VG har valt å lage ei spørjeundersøking, og i den scorar 80-årsjubilanten best av alle medlemmene i kongehuset når det gjeld popularitet.

– Tala er eintydige og klare. Når 80 prosent av det norske folk meiner at kong Harald gjer ein god jobb, viser det ein eineståande «standing» for ein regjerande monark, seier TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland til avisa.

