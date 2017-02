Færre årsverk i jordbruket

Det vart i gjennomsnitt arbeidd 2.000 timar per bedrift innanfor jord- og hagebruk i 2015 og 2016, mot 2.016 timar tre år tidlegare. Bonden sjølv og partnaren stod for to tredelar av arbeidsinnsatsen, mens andre familiemedlemmer stod for drygt 8 prosent, går det fram av tala frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Om lag ein firedel av arbeidsinnsatsen i jord- og hagebruk vart utført av annan hjelp enn familie, for eksempel andre sjølvstendig næringsdrivande, fast tilsette og innleigd sporadisk hjelp.

Kvart femte årsverk vart utført av kvinner.

