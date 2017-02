Forbrukarombodet: Straumselskap bryt lova

Forbrukarombodet har hatt tilsyn med ti ulike straumselskap som dei har fått fleire klager og tips om. I tilsynet fann ombodet at dei minste selskapa, Agva Kraft, Akraft, Oslo Kraft og Telinet Energi, hadde mange avvik frå standardvilkåra og fleire brot på marknadsførings- og angrerettlova. Avvika omfattar blant anna for dårlege rutinar for varsling til forbrukarane ved prisendringar i straumavtalen. No ber ombodet straumselskapa om å rydde opp i forholda.

– Dessverre ser vi at fleire straumleverandørar har altfor dårlege avtalevilkår, og at dei heller ikkje gir kundane sine den informasjonen dei har krav på. Dette må selskapa rette opp i. Det er ingen god forretningsmodell å føre kundane bak lyset, seier forbrukarombod Elisabeth Lier Haugseth.

Selskapa som blei kontrollert var Hafslund, NorgesEnergi, Fjordkraft, LOS energi, Eidsiva, Trønderenergi, Akraft, Agva kraft, Telinet, Oslo Kraft.

