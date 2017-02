Forbrukarrådet: Småspararar blir lurte til å kjøpe sminka fond

– Praksisen kan samanliknast med å skryte av vitnemålet etter å ha fjerna nokre av dei dårlegaste karakterane. Konsekvensen er at forbrukarar ofte vel dyrare fond enn dei burde, seier fagdirektør Jorge B. Jensen i Forbrukarrådet.

Forbrukarrådet har undersøkt alle aksjefond retta mot forbrukarar i Noreg sidan 2000 og konkluderer med at folk flest sannsynlegvis kjem best ut av det med eit ordinært indeksfond når dei skal plassere sparepengane sine. Slike fond tar sikte på å ha same avkasting som børsen og er billege for forbrukaren, fordi dei har låge gebyr.

Dei aktivt forvalta fonda har som mål å slå børsen, men kostar betydeleg meir i form av gebyr. Bransjen har eit opplagt motiv for å påstå at desse fonda slår dei billege indeksfonda, fordi dei genererer størst inntekter, ifølgje Forbrukarrådet.

Avkastinga for dei dyre fonda kjem betre ut når enkelte aksjefond blir tekne ut frå fondsoversikta frå tilbydarane. Effekten blir ei sminka historisk avkasting. Mange fond blir fjerna gjennom samanslåing med eit anna aksjefond – gjerne med betre avkastingshistorikk. Det dårlege fondet kan dermed byta ut sin svake avkastingshistorikk med ein betre.

– Det einaste nedlegginga av svake fond gir forbrukaren, er eit feilaktig bilete av dugleiken til forvaltarane, seier Jensen.

DNB, KLP og Storebrand kjem best ut av Forbrukarrådets undersøkingar. Dei kan ikkje skuldast for å pynte på avkastingshistorikken. Deira nedlagde fond presterer gjennomsnittleg bra og gjer det sannsynleg at avvikling og fusjonering av fond er resultat av reell opprydding for å spare forvaltingskostnader.

