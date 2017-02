Tid for Michelin-stjerner

Onsdag får norske restauratørar vite om dei får behalde sine, om dei får fleire, eller om nokon av dei kan smykke seg med sine første.

I fjor fekk gourmetrestauranten Re-Naa i Stavanger si første stjerne i Noreg, også som den første utanfor Oslo. No trur fleire at sushirestauranten Sabi Omakase kan sikre oljebyen enno ei stjerne i Michelin Nordic Guide, som vert lansert i Stockholm onsdag formiddag.

– Det viktigaste for meg er at kundane forstår og likar det eg held på med. Stjerne i Michelin-guiden hadde sjølvsagt vore ei ære. Likevel vil det viktigaste alltid vere responsen eg får frå gjestene, seier kokk og medeigar ved Sabi Omakase, Roger Asakil Joya til NRK.

Matbloggar Anders Husa trur også at Bokbacka i Oslo får stjerne. Utanom dette trur han ikkje det blir noko stjernedryss, men legg til at Credo i Trondheim hadde fortent ei.

I den nordiske Michelin-guiden 2016 har Statholdergaarden, Fauna og Kontrast ei stjerne, Restaurant Eik og Smalhans er oppført under Bib Gourmand (nivået under stjerne) og Maaemo har tre stjerner. Alle desse er i Oslo, medan altså Re-Naa er i Stavanger med si eine stjerne.

Den første Michelin-guiden kom i 1900 og vart delt ut gratis til alle i Frankrike som eigde ein bil. Det var rett nok berre 3.000 stykke og nesten alle budde i Paris. Formålet med guiden var å få folk til å køyre bil ut på landet for å slite dekka sine, slik at dei måtte kjøpe nye, og for at fleire skulle skaffe seg bil og dermed trenge dekk.

