Tre av fire i Nord-Noreg vil ha betre tone med Russland

I ei undersøking Sentio har gjort for Klassekampen blant 1.500 innbyggjarar i Nord-Noreg, svarar 76 prosent av dei spurde at norske styresmakter må gjere meir for å betre forholdet til Russland. I Finnmark, som har grense til Russland, er dette oppfatninga blant 81 prosent.

På det storpolitiske plan er det sanksjonar og ordkrig mellom Noreg og Russland. Fredag beskreiv den russiske ambassaden forholdet mellom landa som «ikkje haldbart».

Ifølgje undersøkinga aukar bekymringa over forholdet til Russland noko med alderen. Ikkje uventa er det fleire på venstresida politisk som ønsker at styresmaktene må gjere noko med situasjonen. 74 prosent av Ap-veljarane etterlyser at noko må gjerast, mot 84 prosent av SV-veljarane og 91 prosent av Raudt-veljarane. I sentrum vil 85 prosent av KrF-veljarane og 72 prosent av Venstre-tilhengarane ha eit betre forhold. Undersøkinga vart gjort i slutten av desember 2016. Blant høgreveljarane krev 75 prosent innsats frå politikarane.

