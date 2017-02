Trekkjer ut mannskapa etter snøskredfare på Svalbard

– Ein bygning er tatt av skred, men ingen er sakna eller skadde, seier sysselmann Kjerstin Askholt på Svalbard til NTB.

Bygget som blei treft av skredet tysdag formiddag inneheld fleire leilegheiter og er bustad for fastbuande innbyggjarar.

Sysselsmannsoverbetjent Ole Jakob Malmo opplyser at mannskapa i området no vert trekte ut på grunn av dei farlege forholda og moglegheita for nye ras.

Ifølgje Svalbardposten rykte mellom 100 og 150 personar raskt ut med spadar og søkjeutstyr då raset gjekk. Utrykkingskøyretøy og redningsmannskap var også raskt på staden.

Hovudredningssentralen Nord-Noreg opplyser at dei kartlegg behovet for hjelp på Svalbard. Lavinehundar frå Norske Redningshunder er på veg for å gjennomsøke området.

Åtvara om skredfare

NVE sende tysdag morgon ut eit skredvarsel for Svalbard av styrke fire – som er den alvorlegaste faregraden.

Både Sysselmannen og lokalstyret på Svalbard var orientert om varselet, men det blei ikkje igangsett noka evakuering ettersom det blei opplyst at det ikkje var noka fare for at eventuelle ras ville nå busetnaden.

Skredet i Vei 228 ramma minst éin bygning, som ligg nærmast Sukkertoppen. Det er det same fjellet der det gjekk eit ras i 2015. Då omkom ein 42 år gammal mann og ei jente på to år.

